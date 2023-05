Lionel Messi sai järjekordse au osaliseks

Tegu on teise korraga, kui Messi on võitnud aasta parima meessportlase auhinna. 2020. aastal jagas ta auhinda vormel 1 sarjas Mercedest esindava Lewis Hamiltoniga.

«See on mulle eriline au, eriti sellepärast, et Laureuse spordiauhinnad on sel aastal Pariisis, linnas, mis on minu pere 2021. aastast tervitanud,» rääkis klubijalgpalli Pariisi Saint-Germainis mängiv Messi.