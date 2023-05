Baskonia korvpallitreenerit süüdistakse alaealise seksuaalses ärakasutamises

Alava provintsi korvpalliföderatsioon andis teada, et on määranud ajutise korvpalliga tegelemise keelu ühele treenerile, keda süüdistatakse alaealise tüdruku vastu korda saadetud seksuaalrünnakus.

Lisaks sellele kirjutab Marca, et kõnealune treener kuulus ka Baskonia noortesüsteemi treenerite hulka. Pärast süüdistuste esile kerkimist teatas Eesti koondislaste Sander Raieste ja Maik-Kalev Kotsari leivaisa, et on kõnealuse treeneriga koostöö lõpetanud.