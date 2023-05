Rahamäed jäävad ära? Messi agendist isa avaldas tõe jalgpallitähe järgmise lepingu kohta

Eile hakkas jalgpallimaailmas ringlema jutt, et Messi olevat sõlminud lepingu järgmiseks hooajaks Saudi Araabia tippklubi Al-Hilaliga. Teatavasti oli just sama klubi teinud Messile pakkumise, mis sisaldas 400 miljoni euro suurust aastapalka.

Messi agendist isa Jorge tõdes, et need jutud ei vasta tõele. Tema sõnul vaadatakse tuleviku suunas alles pärast praegust hooaega Prantsusmaa tippklubi Pariisi Saint-Germaini juures.

Jalgpallitähe agendist isa tõdes, et tema poja nime kasutatakse ära populaarsuse kogumiseks. «Alati on mingid kuulujutud Lioneli kohta ja inimesed kasutavad tema nime, et kuulsust koguda. Need praegused jutud ei vasta tõele ning võin kinnitada, et me pole ühegi meeskonnaga midagi kokkuleppinud. Seda isegi mitte suusõnaliselt,» lõpetas Jorge Messi.