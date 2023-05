Türklaste unistuse kustutanud Euroliiga esiklubi lunastas pileti Kaunasesse

Kolmandal veerandajal õnnestus Fenerbahcel paaril korral kaheksa punktini jõuda, ent sellega kõik ka piirdus. Viimasel neljandikul kasvataks kodumeeskond hetkeks edu juba 17-punktiliseks ning pinged olid kadunud. Lõpuks särasid tablool Olympiakose 84:72 võidunumbrid.

Nõnda on pileti Kaunases toimuvale finaalturniirile kindlustanud Olympiakose kõrval veel FC Barcelona. Eilsega sai selgeks ka see, et esmakordselt pärast 2014. aastat jäävad Türgi suurklubid Euroliiga finaalturniirilt kõrvale.