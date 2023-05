Kätest ja jalgadest ilma jäänud olümpiavõitja tegi pärast operatsiooni esimese avaliku pöördumise

46-aastane Kostomarov viibib haiglas 10. jaanuarist. Kuigi haiglasse viidi ta koroonaviiruse põhjustatud raske kopsupõletiku tõttu, siis hiljem tuli sepsise ohu ja vereringeprobleemide tõttu amputeerida ta jalad. Samal põhjusel jäi ta ilma kätest ning ta on elanud haiglas üle kaks insulti ja ajuverejooksu.

Kuigi mehe elu on jäädavalt muutunud, on ta viimaks piisavalt terve, et avalikkuse ette tulla. Seda tegi Kostomarov sotsiaalmeedia vahendusel, postitades positiivsust täis sõnumi.