Seljavigastus hoiab Kontaveidi ettevaatlikuna: ma pole ühtegi suurt otsust veel teinud

Kontaveit teenis teisipäeval esimese võidu WTA-turniiril pärast kahekuust vigastuspausi. Eestlanna rääkis WTA kodulehele, et seljavigastus hakkas teda kimbutama juba oktoobris ning ta on kuude kaupa teinud erinevaid harjutusi, et olukorda parandada.

Eile alistas ta Rooma turniiri avaringis Alycia Parksi ning tundis end mängu järel hästi. Eestlanna tõdes, et matš kestis ainult tunni ning see tuli tema seljale kindlasti kasuks.

«Tegin mitu kuud harjutusi. Need olid üsna igavad, süvalihaste harjutused. Nüüd olen õnnelik, et saan jälle võistelda ning lõbutseda,» rääkis Kontaveit.

«Eelmisel kuul treenisin Hispaanias. Mängisin Billie Jean King Cupil Portugalis ja tundsin jälle seljas valu. See oli esimene katsetus. Mängisin mõned matšid järjest ning selg hakkas jälle tunda andma, mis oli veidi murettekitav,» nentis ta.

«Raske on leida tasakaalu, kui selja pärast pidevalt muret tunned ning pead end tagasi hoidma. Siis lähed aga turniirile ja tunned, et pole piisavalt või piisavalt intensiivselt treeninud. Nii juhtus Madridis. Mängisin Karolina Muchova vastu ja seisul 2:2 tundsin väsimust. Läksin pärast seda tagasi Marbellasse ja treenisin väga tugevalt, utsitasin end kõvasti. Proovisin end selja pärast mitte tagasi hoida. Praegu on seis hea. Selg pole tunda andnud,» jätkas Kontaveit.

Arvestades eestlanna seljaprobleemi iseloomu, ei ole ta kindel, mida tulevik toob. «Ma ei ole sellele liiga dramaatiliselt veel mõelnud. Kuid kindlasti pole lihtne mängida, kui midagi sind pidevalt segab. Loodan, et harjutused aitavad mul selga korras hoida. Ma pole ühtegi suurt otsust veel teinud,» ütles Kontaveit.

Kuigi Rooma turniiri algus oli nii mänguliselt kui ka füüsiliselt Kontaveidile edukas, ei julge ta veel rõõmust lakke hüpata. «Ma ei taha öelda, et kõik on korras. See oli ainult üks mäng. Tahan näha, kuidas selg vastu peab, kui olen mänginud veel mõned mängud,» lausus ta.