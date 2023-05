Tänak taktikamängust: me pole veel tasemel, et ise otsustada, kas tahame võita või mitte

MM-sarja üldseis on väga tasavägine ning esimesed viis meest mahuvad 11 punkti sekka. Tänak kaotab 69 punkti kogunud Sebastien Ogier’le ja Elfyn Evansile kõigest nelja silmaga.

Kuna MM-sarjas sõidetakse järgmised seitse rallit kruusal, kus eelis on tagantpool startijatel, siis on räägitud sellest, et tiitlipretendendid võivad mõnel rallil tahtlikult tahapoole jääda, et järgmisel korral paremal positsioonil startida. Tänak selliste mängudega kaasa ei lähe.

«See on otsustav kindlasti,» rääkis Tänak Dirtfishile stardipositsiooni kohta.

«Võib-olla kutid, kel on kiirust, saavad valida, kus nad tahavad startida või mis kiirusel veel sõita. Meie lähme ikka kõige peale mida saame ja iga võimalik punkt tuleks ära võtta,» jätkas ta.

«Üldiselt igal kruusarallil on stardipositioon otsustav. Hetkel me pole veel sel tasemel, et võime ise otsustada, kas tahame võita ralli või mitte. Pole küsimust, et teeme kõik, et olla võimalikult lähedal ja võimalikult palju punkte saada. Oleme kruusal teistest maas ja proovime endast kõik anda,» rääkis eestlane.

Seejärel uuriti Tänakul, kui palju on masin võrreldes Mehhikoga samme edasi teinud. «Me kindlasti mõistame natuke rohkem, kus meil puudused on ja kus peame arenema, aga kuidas sinna saada võttes arvesse homologatsiooni, jokkereid ja üldist arendust ja disaini – kõik need asjad ei käi kergelt kokku ja lõpuks peame rohkem õppima. See ei ole kunagi lihtne protsess, iga auto on erinev ja selle mõistmine võtab aega,» vastas ta.

Colin Clark küsis eestlaset, kas jokkerite puhul tuleb enne kasutamist olla kindel, et need Ott Tänakule kasuks tulevad.

«Jah, see ei ole ainult mulle, vaid üldiselt autole. Üks asi on seadistus ja teine on, kuidas sõitja ennast autos tunneb, aga peab ka kiirust olema. Puhas kiirus on tähtis ja on palju aspekte, millega peame jätkama,» seletas ta.