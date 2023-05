FOTOD ⟩ Kaksikõdedest korvpallurid riisuvad just selliste piltidega kokku miljoneid

Hanna ja Haley on heal tasemel korvpallurid, kes on murdnud nii mõnegi ülikoolirekordi. Tänu 2021. aasta juulis jõustunud seadusemuudatusele, millega USA ülikoolide õpilased said hakata oma turundamisega raha teenima, on mõlemast neiust saanud miljonärid (tuntud kui NIL-seadus – toim).

Juba aasta pärast seaduse muutumist hindas ajakiri Forbes kaksikute väärtuseks üle poolteise miljoni euro.

2022. aasta novembriks oli neil sõlmitud juba üle 40 koostöölepingu.

Cavinderi õed tunnistasid, et vaatavad korvpallurikarjääri kõrvalt muude võimaluste poole. «Kui mängid naiste korvpalli, siis on väga väike võimalus professionaaliks saada ja edu saavutada. Soovime näidata nooremale põlvkonnale, et neil on võimalik olla edukad ka spordist väljaspool, kui nad prioriseerivad ülikoolis NIL-seadust,» rääkis Haley The Today Shows.

Näiteks 2021. aastal sõlmisid nad kokkuleppe maadlusorganisatsiooniga WWE. Väidetavalt teenivad õed sellega kuuekohalise summa, kuigi nad pole veel oma debüüti teinud. Naiste agendi Jeff Hoffmani sõnul nende debüüt enam kaugel ei ole.

Kuigi Cavinderi õed olid ülikooli tasemel väga head korvpallurid, ei näe neid enam uuest aastast väljakutel, sest nad otsustasid ülikooli pooleli jätta.

«Olukord oli väga keeruline. Tahtsime viienda aasta mängida, aga lõpuks tulime järeldusele, et soovime kasutada maksimaalselt ära meie ees seisvaid võimalusi,» ütles Haley.

Haley soovinuks isegi ülikoolis jätkata, kuid Hannal olid teised mõtted ning lõpuks astuti koos ülikoolist välja. «Lõppude lõpuks oleme koos alati paremad,» rõhutas Haley.