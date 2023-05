MM-sarjaga võib liituda ralli troopikasaarel

Kanaari saarte ralli on neli korda võitnud venelane Aleksei Lukjanuk.

Ralli MM-sarjas on sel hooajal 13 etappi, kuid ukse taga on pikk rivi võistlustest, mis soovivad lähiaastatel WRC-ga liituda. Üheks neist on Kanaari saarte ralli, mis soovib endale saada Hispaania MM-etapi korraldusõiguse hiljemalt 2025. aastal.