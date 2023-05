Kergejõustiklane avaldas fotod pärast sünnitust ja oli kommentaaridest jahmunud

«Palju oli küsimusi, aga ka negatiivseid kommentaare, et miks ma jälle trenni teen, et ma pingutan liiga palju. Ma tahan neile midagi öelda. See on minu isiklik asi. Enesetunne on väga hea ja liikumine teeb mulle head. Tegin trenni ka siis, kui olin rase. Kindlasti ei esita ma seda normina ega ütle, et keegi teine peaks käituma nii nagu mina, see on minu isiklik valik,» ütles Krause Bildile.