Postimehe korvpallisaates «Iga mäng loeb» on sel korral luubi all Euroliiga veerandfinaalide otsustavad viiendad mängud ja tulev Final Four. Kes tabas märki? Kes pani puusse? Pole välistatud, et ühe suure tegija jaoks jäi see viimaseks väga tähtsaks matšiks Euroliigas. Lisaks sündis saatejuhti Jarmo Jagomägi ja korvpallitreeneri Toomas Annuki vahel intrigeeriv kihlvedu.