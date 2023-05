VIDEO ⟩ Prantsusmaa koondislane lõi treenerit mängu ajal näkku

Payet pääses 76. minutil platsile ning lõi 88. minutil ka värava, kui 2:1 kaotusest see Marseille’id ei päästnud. Muide, Payet’d võib oodata karistus tagantjärele, sest mõned hooajad tagasi sai Lyoni väravavaht Anthony Lopes vastasetreeneri löömise eest viiemängulise mängukeelu. Praegu on teada, et Payet’ on kutsutud distsiplinaarkomisjoni kohtumisele.