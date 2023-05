Kes saab Breeni koha endale? Hyundai tiimipealik avas tausta

Hyundai meeskonna autod kannavad ka sel nädalal toimuval Portugali MM-rallil Craig Breenile pühendatud sümboolikat. Kuigi lein ja kurbus ei kao nii pea, siis elu läheb edasi ning Hyundai on alustanud tulevikuplaanide tegemist. Alates 2014. aastast Hyundaisse kuuluv Sordo on viimase viis aastat sõitnud osalise koormusega ning Abitebouli kinnitusel jätkub see ka tänavu. See tähendab, et meeskond otsib neljandat sõitjat – kes võiks selle koha endale napsata?

Selle aasta alguses Hyundai rallitiimi juhtimise üle võtnud Abiteboul ütles Autosportile antud intervjuus, et meeskond keskendub uue sõitja värbamisel pikaajalisele tulevikule. «Üks asi, mida võin kinnitada, on see, et Dani ei osale kõigil MM-rallidel ja meie koosseis tehakse teatavaks õigel ajal ja selle kallal töötatakse,» ütles Abiteboul.

Cyril Abiteboul. Foto: Fabien Dufour/Hyundai Motorsport

«Ainus, mida võin öelda, on see, et me ei vaata ainult seda aastat, vaid vaatame seda, kus tahame olla järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Meil on lootus ja ootus jätkata MM-sarjas pikas perspektiivis, mistõttu saame seda sõitjate rivistuse küsimust ülejäänud hooajal vaadata ainult pikaajalise otsusena,» lisas prantslane.

Nimedest käis intervjuus läbi vaid Kris Meeke, kes on kuni käimasoleva hooaja lõpuni võtnud endale Breenist vabaks jäänud koha Portugali meistrivõistlustel, kus Breen pidi osalema kohalikus Hyundai meeskonnas.