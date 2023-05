Soome eurolaulik mängis jäähokit koos praeguse NHLi tähega

Sel laupäeval toimuval Eurovisiooni finaalvõistlusel on üheks favoriidiks Soome esindaja Jere Pöyhönen ehk artistinimega Käärijä. Soome meedias on avaldatud, et noorena oli Pöyhöneni suurimaks kireks jäähoki ning ta mängis 2000ndate alguses samas klubis Esa Lindelliga, kes praegu kuulub maailma tugevaima hokiliiga NHLi Dallas Stars meeskonda, mis mängib praegu Stanley karikavõistluste play-off’is.