Red Bull plaanib hooaja esimest vangerdust: üks sõitja võidakse üle parda visata

Energiajoogifirmal Red Bull on vormel 1-sarjas kaks meeskonda. Kui esindusmeeskonnas Red Bullis on Max Verstappeni ja Sergio Perezi kohad kindlad, siis tütartiimis AlphaTauris võib hooaja vältel toimuda sõitjavahetus. Sellistele kuuldustele lükkas õli tulle teadmine, et F1st vaheaasta võtnud Daniel Ricciardo, Red Bulli varusõitja, kes käis AlphaTauri tehases istmeproovi tegemas. Spekuleeritakse, et 33-aastane Ricciardo võib üle võtta 28-aastase Nyck de Vriesi koha.