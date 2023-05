Ragnar Klavani ülesastumine Eurovisiooni finaalis kütab Inglismaal kirgi

Daily Mail kirjutab, et FC Liverpooli fännid võivad laupäevases Eurovisiooni finaalis näha telekas tuttavat nägu. «Laupäeva õhtuses showsse on kaasatud endine «punaste» (Liverpooli hüüdnimi – toim.) kaitsja, kes mängis aastatel 2016–2018 Jürgen Kloppi juhitud meeskonnas 53 korda ja kellest sai Anfieldi kultuskangelane,» kirjutas tuntud Inglismaa ajaleht.

Selgitati, et 37-aastane mees annab tele-eetrisse Eesti punktid ning et ta kogus kodumaal tuntust ka «Tantsud tähtedega» saates. «See on, kui te poleks juba aimanud, Ragnar Klavan,» tutvustati Eesti ühe parima jalgpalluri nime alles artikli keskel.

Daily Mail selgitab, et Eesti esindajal Alikal on Eurovisoonil esmalt vaja finaali jõuda ning teises poolfinaalis esineb 16 riiki ning et Alikal on vaja edasipääsuks mahtuda kümne parima hulka.