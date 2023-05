Snuukrilegend Ronnie O’Sullivan: kaotasin alkoholile ja kanepile seitse aastat

«Ma ei keskendunud snuukrile. Ma arvan, et kõigil on selliseid probleeme, aga oli 10 aastat, kus ma ei teinud väga midagi. Ma ei treeninud ja ma ei olnud peas õiges kohas, et võita,» jätkas ta.

Küll on talle alati pakkunud lohutust snuukri mängimine. «Ma olen alati oma sporti armastanud ja see on mulle kõige tähtsam. See võtab mult ära kõik kiusatused välja minemiseks,» lisas 47-aastane snuukrilegend.