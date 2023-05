Rõõmuuudis teistele: venelased võivad vehklemise MMi boikoteerida

Märtsi lõpus teatas rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK), et Venemaa ja Valgevene sportlased peaks lubatama individuaalsete sportlastena taas võistlusareenile. Lisaks neutraalsusnõudele oli välja toodud, et neil ei tohi olla seoseid sõjaväe ja muude riiklike julgeolekuasutustega.

Seega otsustas FIE neljapäeval, et MMile ei lasta Venemaa armee spordiklubidega seotud vehklejaid. Kõrvale peaksid näiteks jääma olümpiakullad Jana Jegorjan, Sofia Velikaja, Olga Nikitina ning Venemaa olümpiakomitee presidendi Stanislav Pozdnjakovi tütar Sofia Pozdnjakova, kes on kõik CSKA-ga seotud.

Nii teatasi Pozdnjakov Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS, et venelasi tuleks teistega võrdselt kohelda, sest vastasel juhul kavatsevad venelased rahvusvahelisi võistlusi boikoteerida. See tähendaks, et lisaks MMile jätaksid venelased vahele ka Pekingi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlused.