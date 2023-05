Eesti otsustas Valgevene klubidele käe ette panna

Kultuuriministeeriumi dokumendiregistrist võib leida dokumendi, milles seisab spordi asekanstleri Taavi Pürni vastus Eesti Jalgpalli Liidule (EJL), kes teavitas kultuuriministeeriumi, et Eesti klubid võivad minna eurosarjas loosi tahtel vastamisi Valgevene klubidega.

Pürn tänas kõigepealt EJLi nende poole pöördumisest ning tuletas seejärel meelde, et pärast Venemaa ja Valgevene sissetungi Ukrainasse on agressorriikide vastu kehtestatud erinevad sanktsioonid.

«Vabariigi Valitsus, Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee on olnud sõja algusest seisukohal, et Venemaa ega Valgevene sportlased, võistkonnad ega ametnikud ei tohiks osaleda rahvusvahelistel spordivõistlustel kuni sõda Ukrainas on lõppenud,» kirjutas Pürn.

Seejärel tõi Pürn korduvalt näiteid, kuidas erinevaid Vene ja Valgevene sportlaseid ei ole lastud Eestis peetavatele võistlustele.

«Võttes arvesse eeltoodud on Kultuuriministeerium seisukohal, et Eestis ei saa toimuda võistlusi, kus osalevad Valgevene jalgpalliklubid. Arvestades, et Eesti on olnud Ukraina toetamisel abistamisel eesliinil, oleks Valgevene jalgpalliklubi mäng Eestis selgelt vassuunaline tegevus.