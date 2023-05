Tahad kodust EMi? Lihtsalt selgita, miks seda vajad, või tinista ametnikud ära

Pildimeenutus 2012. aastal Tallinnas toimunud noormeeste U19 vanuseklassi jalgpalli EM-finaalturniirist. Algamas on mäng Eesti – Portugal.

Kaheksa Euroopa parimat koondist, kolmsada osalejat, umbes pool tuhat korraldusega seotud inimest. See on mastaap, mida kujutab endast pühapäeval kolmes Eesti linnas algav U17 vanuseklassi neidude jalgpalli EMi finaalturniir. Kui lihtne või keeruline on üht suure pallimänguala tiitlivõistlust kodukamarale saada?