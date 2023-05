Tartu peatreener pikast matšist Pärnuga: Eesti korvpallile tulevad põnevad play-off-seeriad kasuks!

«Hoidsime vastaseid täna 68 punkti peal ja kindlasti näitab see head kaitsetööd. Lisaks hoidsime lauavõitluse kontrolli all,» lausus Rosenthal alustuseks. Ta lisas, et selgi korral tuli mõõn sisse, ent meeskond hoidis kokku, sai raskest punktist üle ning ka täismaja kodupublikut toetas suurepäraselt.

Pärnut oli senises seerias vedanud Mihkel Kirves, kuid suurema osa mängust suutsid tartlased teda sel korral enam-vähem ohjes hoida. «Kui üks mees on hullu pannud, siis viiendas mängus läheb temale ikka suurem tähelepanu. Meie enda ülesanne oli tegutseda meeskondlikult. Oluline on see, et kõik mehed oleksid mängus sees, saaksid rütmi kätte. Täna see õnnestus.