Tänak seletas, miks võrdles Pumat puidust hobusega

Ralli avakatsel kolmanda koha saanud Tänak tunnistas katse lõpus antud intervjuus, et kõige mugavam sõita ei ole. «Päris raputav sõit on praegu – tundub nagu puidust hobune,» sõnas ta katselõpuintervjuus.

Reedelõunasel rehvivahetustsoonil seletas Tänak täpsemalt, mida kommentaari all mõtles.

«Esimesel katsel oli päris palju sellist aluskivi, kus meil oli raskusi selle pehmendamisega. Nii et see oli päris karm ja seetõttu ei olnud kiirus nii hea ja ilmselgelt on natuke keeruline tee peale keskenduda,» rääkis eestlane Dirtfishile.