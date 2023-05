Mitmekordne Ukraina meister hukkus rindel

Ukraina portaal Sport24.ua kirjutab, et Sirii hukkus Donetski oblastis peetud lahingutes Venemaa sissetungijate vastu.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on hukkunud juba sadu erinevaid spordiga seotud inimesi. Paljud neist on oma elu andnud rindel, et kaitsta kodumaad sissetungijate eest.