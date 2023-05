Tänaku abikaasa rääkis võitlusest raske haigusega: mul tuvastati rinnavähk

Tänak avaldas, et tal tuvastati rinnavähk möödunud aasta alguses. «Ise avastasin täiesti juhuslikult. Lugesin raamatut diivani peal ja siis lihtsalt tundsin, et on kõva hernetera tükike ja siis ma helistasin oma perearstile, et mingi selline imelik asi, et äkki ma peaksin näitama tulema ja siis sealt see kõik saigi alguse,» kirjeldas ta, kuidas haiguse tuvastas.

Aprilli alguses oli mul operatsioon ja aprilli lõpus tuli see diagnoos. Kui ma pärast operatsiooni arvasin, et nüüd hakkab elu tagasi tulema, haavad paranevad ja kõik on hästi, siis tuli selline diagnoos ja ma sain aru, et tegelikult olen alles teekonna alguses,» jätkas ta.

«Ma arvan, et kõige raskem selle kõige juures on see emotsionaalne pool ja just see, kui sul on pere ja lähedased inimesed. Ma olen nii palju sellele mõelnud, et ma olen nii tänulik, et meie perest juhtus see just minuga, sest ma arvan, et ma ei suudaks seda üle elada, kui see oleks minu lähedase inimesega. Ma ei taha isegi mõelda sellele, noh, ma ju nägin seda kõrvalt, aga mida minu ema süda pidi tegema selle juures, » lisas Eesti parima rallisõitja abikaasa.