Sõõrikuid teinud Solberg sai karmi karistuse ja jääb ilmselt kindlana jäänud rallivõidust ilma

Solberg juhtis laupäeva õhtuks WRC2-arvestuses teist kohta hoidva Gus Greensmithi 35,4 sekundiga ning paistis, et noor Rootsi lipu all sõitev ralliäss kulgeb kindla võidu suunas.

15 kiiruskatse finiši ja katse lõppu jääva kontrollpunkti vahel otsustas Solberg, et teeb fännidele sõud ning tegi sõõrikuid. See otsus läks talle kalliks maksma.

Solberg ise põhjendas tegu sellega, et soovis pealtvaatajatele teha sõud ning ei teadnud, et see läks reeglite vastu. Ta vabandas ning ütles, et enda arvates ei tekitanud ohtlikku olukorda.