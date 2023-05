Ott Tänaku abikaasa Janika võitlusest rinnavähiga: aimasin, mis tee mind ees ootab

Kuna haigus oli ka lümfidesse juba edasi levinud, siis oli tal teise staadiumi vähk. Ta sai 4+4 keemiaravi ehk neli korda ühte rohtu ja neli korda teist rohtu. Keemiaravi sai ta iga kahe nädala tagant ning kui see lõppes, siis järgnes 33 kiiritust. Kuna kehale on ravi karm ning tekivad ka muud probleemid, siis näiteks enne keemiaravi lõppu tehti talle halbade verenäitajate tõttu ka üks vereülekanne.

Kusjuures Tänak avaldas ka seda, et käis tegelikult pool aastat enne rinnavähi tuvastamist kontrollis ning siis oli veel kõik korras.

«See ongi koht, kus ma tunnen, et võiks öelda: naised, minge kontrolli! Praegu käib sõeluuringute kampaania ja see on vähim, mida teha saab, sest nagu näha, siis isegi korra aastas käies sel hetkel midagi näha ei ole, aga poole aasta pärast juba on.

Laste eest otsustasti haigust mitte varjata. «Ma olen kõrvalt näinud, kui laste eest on rasket seisundit varjatud ja meie enda hinnang oli, et meie räägime lastele algusest. Kui nad ei tea, mis see on ja näevad, et midagi toimub, siis nad võivad veel hullemat arvata. Me rääkisime kõik ära, mis tuleb ja kinnitasime, et kõik saab korda. Nad olid protsessis osalised,» avaldas ta.

«Nad ikka üritasid [toeks olla]. Lapsed on praegu üheksa ja kuus. Miale mõjus see natuke raskemini, sest ta on juba vanem, käib koolis ja saab rohkem kõigest aru. Ta ise otsustas, et tahab hästi lähedal kõrval olla. Käisime koos parukaid vaatamas ja kui oli näiteks juuste maha lõikamine, Mial oli kindel soov kaasa tulla, kuigi ma mõtlesin üksi minna,» lisas Tänak.