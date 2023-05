VIDEO ⟩ Hirmuäratav hetk Inglismaa kõrgliigas: hullunud fänn ründas vastastiimi peatreenerit

Kuigi «fänn» jätkas raevunult käitumist, õnnestus staadioni turvameestel kiirelt sekkuda ning mees ära toimetada. The Sun kirjutab, et ründaja anti politseile üle ning võeti korrakaitsjate poolt vahi alla. Lisaks määras Leeds talle eluaegse staadionikeelu.

Eddie Howe and Fan audio released by PGMOL pic.twitter.com/K9akxj5rON

Pärast mängu kinnitas Howe, et temaga on kõik korras. «Keskendusin mängule. See oli viimane asi, mida ma ootasin. See oli väga imelik,» rääkis Howe BT Sportile antud intervjuus.