FOTOD ⟩ Endise hokikaunitari fotoseeria pani fännid õhku ahmima

Demaiter ei kahetse, et pööras 19-aastaselt potentsiaalsele jäähokikarjäärile selja. Temast on nüüdseks saanud täiskohaga onlyfansitar'iks ja internetistaar.

Sellest ajast alates on Demaiterist saanud täiskohaga modell ja internetisensatsioon, kellel on Instagramis üle kahe miljoni jälgija, neist neljandik on lisandunud selle aasta jooksul. Kanadalannal on aga ka OnlyFansi konto, kus inimesed on nõus tema fotode eest raha välja käima.