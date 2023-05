Flora ja Levadia ei vääratanud, punktitabeli tipus käib endiselt tihe rebimine

Tabeliliidrina jätkab Levadia, kel on 12 mänguga koos üheksa võitu, kaks viiki ja kaotus. Kokku annab see 29 punkti, sama punktisaldo on ka Floral. Kolmas on 20 punktiga JK Tallinna Kalev. Täna kaotusi tunnistama pidanud Kuressaare ja Trans on vastavalt 16 ja 10 punktiga viiendal ja kaheksandal kohal.