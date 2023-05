Rally Estonia pikaajaline leping MM-etapi korraldamiseks jäi valitsuse taha

«Ma ei ole volitatud rääkima Rally Estonia korraldajate eest, kuid nii palju kui mul on infot, siis kindlasti ei jäänud (lepingu sõlmimine WRC Promoteriga – toim.) nende taha. Kindlasti pidanuks olema valitsuse garantiid, et see neli aastat oleks finantseeritud, aga seda garantiid ei saadud. Sellel on objektiivsed ja ka teistsugused põhjused, aga sellest on muidugi kahju,» ütles Asmer Vikerraadios «Spordipühapäeva» saates.

Eesti Autospordi Liidu president Toivo Asmer. Foto: Tairo Lutter

Vestlustest Rally Estonia korraldajatega on Asmer selgust saanud, et vähemalt EM-etapp toimub järgmisel aastal Eestis niikuinii, seda põhusel, et WRC-etapp toimub 2024. aastal Lätis. «Aga siin on ka variant, et miks ei võiks Läti, Eesti ja Soome olla [korraga MM-sarjas]. Ühtpidi võiks, tiimidel oleks lihtne, kui peetaks väike vahe ja mindaks edasi kõrval riikidesse. Aga ma arvan, et WRC Promoter ei neela seda alla. Sest neid riike, kes tahaks MM-etappi korraldada, on väga palju.»

EALi presidendi hinnangul võib MM-etapist ilma jäämine mõjuda järgmiste aastate jooksul Eesti autorallile pärssivalt, kuid mitte katastroofiliselt. Asmer leidis, et valitsuskoalitsiooni kokkulepe suurte spordivõistluste korraldamise finantseerimisel on tervitatav, kuid rahaline panus peab olema ürituse eelarvele vastav.