Lõivu MK-sarja avaetapp läks kukkumise nahka: ootused olid tulemuse osas kõrgemad

Eesti parim naisrattur Lõiv kaotas võitjale nelja minuti ja 48 sekundiga. «Hooaja esimene MK-etapp on alati olnud kuidagi keeruline ja ettearvamatu minu jaoks. Ei hakka salgama, et ootused olid tulemuse osas kõrgemad, sest ettevalmistus on kulgenud kenasti. Samuti läks sõit iseenesest kenasti, kui jätta kõrvale üks kukkumine, aga eliitnaiste tase on hetkel lihtsalt väga kõva ja ülitihe,» ütles Lõiv Eesti Jalgratturite Liidu pressiteate vahendusel.