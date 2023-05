Eesti motoäss alustas uues sarjas hooaega kohe poodiumikohtadega

Lisaks ei istu Viimsi mees enam ka «kuuesajase võrri» seljas, vaid osaleb klassis IDM Superbike, kus tema sõjaratsuks on liitrise töömahuga Honda CBR 1000 RR-R SP. «Saksamaal sõitmine on osa pikast plaanist, et arendada ennast, ratast ja Eesti-päritolu vastloodud võistkonda (Enemat Enos Motorsport), sest tahame sama seltskonnaga osaleda MM-võistlustel niipea kui selleks valmis oleme,» avas Hannes Saksamaale suundumise tagamaid. «Saame oma asja ajada ega pea närve kulutama suure võistkonna tiimisisesele bürokraatiale.»