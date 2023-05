Operatsioonil käinud Tuuli Tomingase taastumine võtab kardetust enam aega

Kui pärast operatsiooni võis eeldada, et Tomingas järgneva kolme nädala jooksul täiskoormusega põhja laduda ei saa, siis alternatiivsed treeningmeetodid on laskesuusatajat arendanud tublisti uute nurkade alt. Opereeritud käe lisamine treeningutesse võib aga viibida veel mitu kuud, kirjutab Tomingas Topauto laskesuusablogis.

«Koormust olen saanud anda endale väga tublisti, kuigi viisidel, mis on jube tüütud. Kõige turvalisem variant on rattapukk ja nüüd kolm nädalat hiljem olen tublisti arenenud. Lisaks annab jooksulindil jäljendada suusatajale väga olulist trenni ehk immikat, mis on suusasammu rütmis mäkke tatsamine, mida ma tegelikult üldse ei salli,» selgitas Tomingas.