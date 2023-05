Portaal: Tänak vajab tiitliheitluses püsimiseks kiiremat autot

«Portugal tõstis esile, et Tänak vajab kiiremat autot. M-Spordi töökojas on tööd väga palju, et Tänaku nõudmisi rahuldada. Tänak on küll MM-sarjas teisel kohal ja Rovanperäst 17 punkti maas, ent tiitliheitlus läheb väga keeruliseks, kui nende koostöö paremaks ei muutu,» kirjutas Dirtfishi ajakirjanik Luke Barry.