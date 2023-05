Maailma tippkoondisega liitunud Aigro siht on pääseda olümpial esikümnesse

«Loodan tugevat tagasisidet saada tehnilise poole pealt, samuti pakuvad jõutreeningud ja hüppemäel treenimised kindlasti teistsugust lähenemist. Loodan, et meeskond võtab mind kiiresti omaks ja saame koheselt ühise soone peale. Kindlasti käib töö selle nimel, et saaksin Norraga treenida vähemalt järgmiste olümpiamängudeni ehk kolm aastat. Kui kolm aastat Norras läheb plaanipäraselt ja hästi, siis arvan, et kõik on võimalik. Koht esikümnes Milano olümpial on tulemus, mille sean endale sihiks,» selgitas Aigro.

Norra koondise peatreener Alex Stöckli ja sealse suusaliidu suusahüpete spordidirektor Clas Brede Bratheni sõnul on Aigro kaasamine mõlemale poolele kasulik.

«Arttil on hea baastehnika, kuid usun, et ta pole veel oma tipptasemeni jõudnud. Ootame temaga koostööd, eelkõige selleks, et aidata tal areneda, aga loodame ka õppida tema varasemast arengust ja seni tehtud tööst. Arvan, et erinevatelt spordikultuuridelt on alati midagi õppida,» ütles Stöckl.

Norra koondise eeliseks saab pidada koondise määrdemehe ja rätsepa igapäevast kaasatust treeningprotsessi, rääkis Brathen. «Oleme Arttil pilku peal hoidnud juba mõnda aega. Usume, et tal on tohutut potentsiaali tipptulemuste saavutamiseks ning meie dialoogile aitas kaasa tema tiim, keda näeme pühendunud, professionaalsete ja heade inimestena.