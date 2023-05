Jõhvis võtavad mõõtu kettaheite olümpivõitja ja maailmameister

Lähtudes uuendatud võistlusüsteemist on Eesti kergejõustikule eluliselt vajalik, et Eesti kergejõustikukalendris olevad võistlused kuuluksid WA võistlussüsteemi võimalikult kõrge korraldustasemega võistlusena. Mida kõrgem on võistluse tase WA ülemaailmses kvalifikatsioonis, seda rohkem on võimalik teenida reitingupunkte ka Eesti kergejõustiklastel kodustel võistlustel.