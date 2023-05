Suninen sõitjakohast Hyundai põhitiimis: kes oleks minust kogenum ja kiirem sõitja?

Craig Breeni surmaga lõppenud õnnetusest on möödunud kuu ning Hyundai rallitiim on nüüd alustanud neljanda sõitja otsinguid. Soome meedia upitab püünele Teemu Sunineni, kes sõidab teist aastat Hyundai WRC2 meeskonnas ning on saanud varem testida ka Rally1-autot. Tallinnas resideeruv soomlane arvab, et võiks kiiretel rallidel tiimile kasulik olla, sest temast kogenumat sõitjat on raske leida.