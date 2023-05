Judoliidu juht venelaste lubamisest MMile: hoidsime neid nii sõjast eemal ja päästsime elusid

IJF lubas 17 Venemaa ja kahel Valgevene sportlasel osaleda Dohas toimunud MMil neutraalsete sportlastena. Vizeri arvates õigustas agressorriigi sportlaste osalemine end, sest see on tõend, et nad hoidsid sõjast distantsi.

«Toetame pidevalt Ukrainat, kuid oleme diskrimineerimise vastu. Vene sportlaste kohalolek spordis on minu jaoks tõestuseks, et nad hoiavad sõjaga distantsi. Neil oli valik, kas minna sõtta, kuid nad otsustasid spordiga jätkata, olles osa meie spordiperest, judoperest.

Ja see on põhjus, miks nad on teretulnud. Neid tagasi lükates saadame nad rindele. Oma otsusega kaitseme inimeste elu mõlemal poolel,» ütles Vizer inside the games portaalile.

IJF viis Venemaa ja Valgevene delegatsiooni liikmete seas läbi taustakontroll, et nad poleks Venemaa sõjaväega seotud. Kaheksa Venemaa koondisesse kuulunud taustajõudu ja treenerit jäeti välja, samas kõik välja pakutud sportlased lubati võistlema.

Ukraina judoliit boikoteeris MMil osalemist. Otsust võeti vastu, kui Ukraina valitsus keelas oma sportlastel võistelda Venemaa ja Valgevene sportlastega.

64-aastane Austriast pärit Vizer kordas, et spordis pole kohta sõjale, poliitikale ja diskrimineerimisele. «Me tunneme Ukraina riigis toimuvale tragöödiale kaasa. Me oleme sõja vastu, kuid spordil pole poliitika ja sõjaga midagi pistmist. Sport on viimane sild, mis võib meid kõiki ühendada ning viimane sild dialoogiks ja leppimiseks. See on viimane avatud uks,» lisas IJFi president.