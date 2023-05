BLOGI ⟩ Meistrite liiga: 13 aastat kestnud ootuse lõpetanud Inter jõudis finaali

Enne mängu:

Avamängust on Interil all 2:0 puhver : nende eest tegid skoori Edin Džeko (8. minut) ja Henrikh Mkhitaryan (11. minut). Tõtt-öelda tuli AC Milanil õnne tänada, et nad läksid poolajale kõigest kaheväravalises kaotusseisus.

Moepealinna klubid on ajaloos kohtunud 236 korda: Interil on 88 võitu, AC Milanil 79 ja 69 korda on lepitud «sõbraliku» viigiga. Tänavugi on madistatud neli korda: Interil kolm võitu, Milanil üks.