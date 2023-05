Toivo Asmer: Jüri Vips pole kusagil kadunud, aga lepingutest mina rääkida ei saa

Juunis aga puhkes skandaal, kui Vips sõnas Twitchi otseülekandes sõna «nigga», mille tõttu Red Bull lõpuks toonase tiimi reservsõitja üle parda heitis. Pärast seda pole Vipsist väha palju kuulda olnud, kuid kahel korral on ta testinud USA võidusõidusarja IndyCari võistlusautot.

«Jüri Vipsi kohta on mulle väga palju küsimusi esitatud. Mingit pressiteadet kuskilt välja pole tulnud ja võib-olla seda veel ei tule ka. Aga, mida ma võin öelda – minu isiklik arvamus täna, puht subjektiivne, on see, et Jüri Vips ei ole kuhugi kadunud ja küll me temast kuuleme jälle,» sõnas Asmer.

EALi presidendi sõnul oli Red Bulli käik õige, kuid ta rõhutas ka seda, et Vipsi puhul haarati paarist üksikust sõnast kinni. Ta andis mõista, et 25 aastat tagasi poleks võib-olla asi nii lõppenud.

Vips on kahel korral saanud testida Rahal Letterman Lanigan Racingu autot. Asmeri sõnul võiks IndyCar olla talle suurepärane võimalus. «IndyCar on USAs väga populaarne ja ma arvan, et IndyCar ja Nascar on samaväärsed kui meil vormel 1,» toonitas Asmer.

«Mis moodi lepingutega on läinud, seda ma ei saa rääkida. Nendest räägivad need, kes võivad nendest rääkida,» lisas ta ning avaldas arvamust, et tiim ootab Vipsiga koostöö välja kuulutamiseks õiget hetke.

Asmeri sõnul võiks Vips olla IndyCaris tugev sõitja, sest temaga koos F2s heidelnud Marcus Armstrong ja Christian Lundgaard on mõlemad sarjas tugevad sõitjad.