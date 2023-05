Rahvuskoondise mängija jäi teadmata kadunuks, politsei kardab halvimat

Hispaania väljaanne La Voz de Galicia kirjutab, et neljapäeval kadunuks jäänud Garcia saatis kõigepealt lähedastele ja tiimikaaslastele sõnumeid ja jäi siis kadunuks.

Politsei asus teda otsima, kuid jalgpallurit pole seni õnnestunud leida. Küll leidsid korrakaitsjad tema telefoni sillalt, mis asub Arnoia and Ribadavia linnu ühendaval teel.

Kuigi seni püsib võimalus, et mängija on elus, siis ametivõimud kardavad kõige hullemat. Tänu tema telefoni asukohale on küll neil juhtlõng, kust Mitogot otsida, kuid asjaolusid arvestades suurt lootust teda elusalt leida ei ole.

Mitogo otsingud:

⚠️BUSCA DESAPARECIDO ARNOIA⚠️

Voluntari@s de @avpccastrelo, Mancomunidade do Ribeiro, Cortegada e @PCRibadavia, participan desde esta mañá no dispositivo de busca establecido pola Garda Civil, do xogador do Atlético Arnoia, David Mitogo.



Moita sorte compañeiros!

Moita sorte compañeiros!

Nimelt avastati tema kodu uurima minnes, et selle uks oli lukust lahti jäetud ning see võib viidata, et ta ei plaaninud sinna enam naasta.