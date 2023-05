Esmane efekt oli muljet avaldav. Järgneval suvel nihutas tolleks ajaks 21-aastane Ilves kaugushüppe tippmargi 6.34 pealt 6.66ni, mis tõi talle ka Eesti meistri tiitli. See on senini Eesti läbi aegade kolmas tulemus. Enamat on suutnud vaid Sirkka-Liisa Kivine (6.67) ja Ksenija Balta (6.87).