Ei midagi uut: Venemaa tõstjad said ammuste dopingupattude eest karistada

Rahvusvahelise tõstmisliiduga (IWF) koostööd tegev ITA andis teada, et viie endise tõstja puhul tuvastati dopingurikkumine 2012. aasta veebruarist, kuid see mätsiti alguses kinni. Asitõendid leiti kurikuulsast Moskva dopingulaborist, mis varjas Venemaa sportlaste keelatud ainete tarvitamist.

Kõige nimekam viiest tõstjast on Dmitri Klokov, kellele määrati nelja-aastane võistluskeeld. Tõsi, tema viimane tõstmisvõistlus jääb juba 12 aasta taha.

Lisaks temale said karistada veel Natalja Zabolotnaja, Svetlana Tsaruskajeva, Apti Auhhadov ja Olga Zubova. Neist kolm teenisid Londoni olümpialt ka medalid, kuid need võeti neilt ära juba 2016. aastal, kui tuvastati, et nad olid olümpial andnud positiivsed dopinguproovid.