Järgmine suur talispordimaa teeb rahapuuduse tõttu drastilisi muudatusi

Norra suusaliit teatas aprillis, et on rahalistes raskustes. Alaliit selgitas, et kohalik valuuta on nõrgenenud ning hinnad tõusnud. Lisaks kaotas Norra suusaliit neid 20 aastat toetanud sponsori Norengrosi, kes otsustas lepingut mitte pikendada.