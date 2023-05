Kas Manchester City jätkab oma esimese või Madridi Real 15. Meistrite liiga tiitli jahtimist?

Kui Real on Meistrite liiga ja selle eelkäija Euroopa meistermeeskondade karikasarja võitnud kokku 14 korda (esimest korda 1956, viimati mullu), siis eelmise kümnendi algusest samuti Vana Maailma tippu kuulunud Cityl on hinnalisim klubitrofee veel võitmata. City peatreener Pep Guardiola suutis seda aastatel 2009 ja 2011 Barcelonaga ning oma kolmandat tiitlit püüab juba 2016. aastast saati Manchesteris.

«Ütlesin mängijatele, et nad naudiksid seda hetke. Oleme uskumatult õnnelikud, et saame siin olla. Kõik on meie endi kätes, kõik sõltub meist, me ei pea tegema midagi erilist – finaali jõudmiseks peame lihtsalt võitma ühe mängu. Ükskõik mis juhtub, tänan mängijaid väga, et nad tõid minu ja City fännid taas siia,» vahendas Guardiola sõnumit viitega Meistrite liiga poolfinaalile BBC.