Järjekordne sportlaspaar: Rootsi suusataja paljastas viimaks oma kallima identiteedi

21-aastane Anger avaldas Rootsi väljaandele Expressen antud intervjuus, et tema tüdruksõbraks on kaks aastat noorem Norra suusataja Emma Axelsson.

Rootsi suusataja rääkis, et oli üllatunud suurest huvist selle üle, kes täpselt on tema tüdruksõber. Märtsis avaldas ta küll, et kohtub norralannaga, kuid ei avaldanud rohkemat.