Venelased hõiskavad: Bolšunov kirjutatakse ajalukku kui viimane tõeline suusakuningas

Nimelt võttis FISi täitevkomitee vastu otsuse, et alates tulevast aastast ühtlustatakse meeste ja naiste võistlusdistantsid. See tähendab, et suures plaanis peavad naised hakkama natuke pikemaid vahemaid sõitma, mehed jällegist lühemaid. Erandiks on maraton, mille pikkuseks jääb 50 km.