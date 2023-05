Kas WRC-sarjas kehtestatakse kululimiit? Tiimijuhid on eriarvamustel

Kululimiit on juba paar aastat olnud kasutusel F1-sarjas, kus see on aidanud suurtiimide kulutamist vähendada. Samuti võeti kululimiit eelmisest aastast kasutusse vormel E sarjas.

FIA rallidirektor Andrew Wheatley lisas, et ei pea olema üldine kululimiit, vaid seda saab teha mitut moodi. Üks viis oleks teha see nii, nagu on Rally2-autode kulu osas. Nimelt on seal ühe auto maksimaalne hind praegu umbes 200 000 eurot.

«Minu mure on see – olles rääkinud osa inimestega F1st –, et kululimiidi reguleerimine on juba ise kallis. Selle reguleerimine ja jälgimine on väga kallis. Kui see garanteeriks veel kahe tootja osalemise, siis ma mõtleks selle peale. Ma ei arva, et meie sport on praegu kululimiidi jaoks piisavalt suur,» lausus Millener.