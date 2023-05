Tänak: tundub, et M-Spordil jäi aasta vahele

Kuigi Tänak juhtis reede hommikul isegi korra Portugali rallit, siis lõpuks oli selge, et kiirematele ta Ford Puma Rally1-ga konkurentsi ei pakkunud. Tõsi, neljandal kiiruskatsel purunes tal rehv, mille tõttu läks kaduma pea minut. Lõpuks sai eestlane neljanda koha ning noppis punktikatselt neli lisapunkti.

«Muidugi ei ole ma rahul, aga peame olema rahul punktidega,» ütles Tänak pärast Portugali rallit Rallit.fi-le antud intervjuus. «Üldiselt oli ralli meie jaoks väga nõudlik ja kiirusest jäi selgelt puudu.»

Seni pole Saaremaalt pärit rallisõitja suutnud Pumaga head tunnetust leida, kuid MM-sarja üldarvestuses hoiab ta sellest hoolimata teist kohta. Ta tunnistas, et autoga on veel palju vaja tööd teha.

«Eks ole näha, millega tiim välja tuleb. Meil on nädala pärast testid, nii et peame sel nädalal lahendusi leidma. Asi pole selles, et mul ei ole autos head tunnet. Asi on rohkem auto kiiruses. On mõned asjad, mis kokkuvõttes meid päris palju mõjutavad,» avaldas Tänak.

Hetkel jääb Tänak MM-sarja üldarvestust juhtivast Kalle Rovanperäst maha 17 punktiga, kuigi tema liitumisel hüüti välja, et eesmärgiks on sõitjate tiitel.

«Peame astuma sammu edasi. Tõuseme siit kindlasti, selles pole küsimus. Aga kas me tõuseme piisavalt kõrgele on juba teine küsimus. Konkurentide tase on väga kõrge.

Tundsin juba Horvaatia rallil, et oleme teistest tiimidest aasta võrra maas. Tiim oleks pidanud sellel tasemel juba möödunud aastal olema. Tudnub, et neil jäi aasta vahele, nii et peame vähese ajaga palju tegema,» rääkis möödunud hooajal Hyundais võistelnud Tänak.