Esireketi staatust kaotav Djokovic tõugati Roomas troonilt

Djokovic oli Roomas selge suursoosik ning temalt eeldati tiitli kaitsmist. Sellele lisas vürtsi ka fakt, et serblane oli esimeses kolmes kohtumises loovutanud vastastele ainult ühe seti.

Rune tõestas kiiresti, et Djokovicile ta kergelt midagi ei anna. Taanlane murdis kohe kohtumise avageimis maailma esinumbri pallingu ning selle najal võitis ka avaseti 6:2.

Kaotusega sai selgeks ka see, et Prantsusmaa lahtistele läheb esinumbrina vastu hispaanlane Carlos Alcaraz, kes langes Roomas konkurentsist juba teises ringis. Djokovic langes viruaalselt teisele positsioonile, ent Daniil Medvedevil on Roomas võidutsemise korral võimalus serblane ka kolmandaks tõugata.